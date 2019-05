Kleine Zeitung +

Am Sonntag gegen die Austria Gideon Mensah steht vor Comeback beim SK Sturm

Nach seinem Ausfall beim Auswärtsspiel in St. Pölten hat Sturms Außenverteidiger Gideon Mensah die Vormittagseinheit am Mittwoch absolviert. Für einen Einsatz am Sonntag gegen die Wiener Austria sieht es gut aus.