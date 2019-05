Der Kader des SK Sturm wird sich in der kommenden Saison ändern. Wer fix gehen und wer um die Zukunft in Graz kämpfen muss.

© GEPA/Michael Riedler

Nach dem 1:0-Sieg in St. Pölten hat der SK Sturm die Chance, schon am Sonntag einen Europacupplatz zu buchen. Mit einem Heimsieg gegen die Austria (14.30 Uhr) würden die Grazer fix die Meistergruppe vor den Wienern beenden. Dem nicht genug: Bei einem gleichzeitigen Sieg des WAC über St. Pölten wäre für die Steirer schon zwei Runden vor Schluss zumindest der vierte Platz und damit eine Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation sicher. „Wir wollen mit aller Kraft um Platz drei kämpfen“, gibt Sturms Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl die Marschroute vor.

