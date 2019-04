Facebook

© GEPA pictures

Negativschlagzeilen gehören in Bezug auf den SK Sturm in dieser Saison zum Standardrepertoire. So bot das Trainingszentrum Messendorf am Dienstag durchaus ein Kontrastprogramm – nicht wegen des anhaltenden Regens, der durchaus zu den derzeitigen Leistungen der Grazer passt. Die Arbeiten für den neuen Kunstrasenplatz begannen. Ein Bild des Aufbruchs, von dem sich auch die Verantwortlichen des SK Sturm anstecken ließen.

