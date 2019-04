Facebook

© GEPA pictures

Viele Diskussionen gibt es vor dem heutigen Bundesligaspiel bei der Wiener Austria (14.30 Uhr) in Bezug auf die Kaderqualität beim SK Sturm. Lukas Spendlhofer muss sich keine Sorgen machen, auf der Tribüne zu sitzen. Ganz im Gegenteil. Der 25-Jährige ist der einzige Akteur im Grazer Kader, der bislang noch keine Pflichtspielminute versäumt hat. Ausgerechnet er, der in der Vergangenheit mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. „Wenn man jung ist, macht man in der Regenerationszeit Fehler, an die man nicht denkt. Jetzt verbringe ich mehr Zeit bei den Physiotherapeuten und schaue viel mehr auf meinen Körper“, sagt Spendlhofer.

