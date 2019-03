Die Merkur Arena in Graz mausert sich weiter: Nach dem Rasen präsentieren sich nun auch die Kabinen in neuem Glanz.

So schön präsentieren sich die neuen Kabinen in der Merkur Arena Graz © MCG/Wiesner/KK

Schon die Kür, den besten Rasen der Bundesliga zu haben, war für die Merkur Arena in Graz eine Adelung - nach jahrelangen Problemen mit dem grünen Geläuf. Und schon ist das nächste "Update" für das Stadion in Graz fertig: Die Kabinen präsentieren sich in neuem Glanz und präsentieren sich nun auf "nationalem und internationalem Standard", wie die Stadionverwaltung in einer Aussendung feststellte. Im Spiel zwischen dem SK Sturm und dem LASK durften beide Mannschaften als erste die neuen Kabinen nach Fertigstellung erleben.

Das gesamte Vorhaben, in das nicht weniger als 700.000 Euro investiert wurden, musste rasant schnell umgesetzt werden, denn der Baubeginn erfolgte nach Ende der Herbstsaison am 17. Dezember 2018 - und musste durch das Cup-Engagement des GAK (beim Sieg über die Wiener Austria) noch schneller vonstattengehen. Nur 42 Tage standen für den Umbau zur Verfügung, nicht weniger als elf Firmen waren am Umbau der insgesamt 500 Quadratmeter großen Fläche beteiligt.

Was im Detail passierte

Aus den zwei ursprünglichen Hauptkabinen und zwei kleineren Kabinen wurden zwei moderne Großkabinen gestaltet. Diese bieten nun Platz für 25 Athleten, alle mit eigenem, architektonisch ausgeformten Sitzplatz. Die neue Konfiguration ermöglicht auch Taktik-Besprechungen mithilfe von elektronische Medien (WLAN und Datennetzanschlüsse gibt es ebenso wie eine neue Tonanlage und ein neues Lichtsystem, auch die Kühlung der Kabinen wurde völlig neu) direkt in der Kabine. Der Clou: Um "Spionage" des Gegners ausschließen zu können, wurden die beiden Hauptkabinen schalltechnisch so getrennt, dass die gegnerische Mannschaft unmöglich mithören kann. Dazu gibt es separate Räume für Masseure und Teamärzte sowie eigene Bereiche mit Kühlschrank für die Zubereitung von Getränken o.ä.

Merkur Arena: Die neuen Kabinen in Graz Der Gang... ... zu den Kabinen erstrahlt nun ebenfalls neu. MCG/(c) Martin Wiesner Die Kabine... ... selbst ist geräumiger, mit bequemeren Einzelsitzen und einem großen Tisch in der Mitte ausgestattet. MCG/(c) Martin Wiesner Neu... ... ist auch ein "Sicherheitsfeature", jeder Platz verfügt über einen eigenen Minitresor. MCG/(c) Martin Wiesner 1/3

Auch die Schiedsrichter finden neue Kabinen vor, nun auch getrennt in weibliche und männliche Schiedsrichter. Zudem wurden die Trainerzimmer um jeweils eigene, integrierte Sanitärräume erweitert, auch die Dopingkontrolle hat nun ihren eigenen Bereich. "Wir haben nicht einfach nur renoviert, um den internationalen Standard umzusetzen, sondern vor allem auch um den Sportlern, ihrem gesamten Team bis hin zu den Schiedsrichtern einen gewissen Komfort anbieten zu können", sagte Armin Egger, CEO der Messe Conress Graz & Stadion Graz-Liebenau.