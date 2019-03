Facebook

Der Frauenfußball in Österreich startet heute gleich mit einem Schlagerspiel ins Jahr 2019. Die Sturm-Damen empfangen um 11.30 Uhr (ORF Sport+, live) im Cup-Viertelfinale in Graz-Messendorf die Konkurrentinnen aus St. Pölten. Es ist das erste von zwei Duellen der aktuell besten zwei Mannschaften in der Bundesliga innerhalb von sieben Tagen. Am 17. März sind die Sturm-Damen im Rahmen der Meisterschaft in St. Pölten zu Gast. "Beide Spiele sind gleich wichtig für mich", sagte Sturm-Trainer Christian Lang. Die Konzentration gilt aber klarerweise dem heutigen Viertelfinale. Die Vorzeichen stehen aus schwarz-weißer Sicht nicht optimal. Denn mit Lisa Kolb (Rücken), Stephanie Kovacs (Knie) und Anna Malle (Kreuzbandriss) fehlen in jedem Fall drei Spielerinnen, zudem ist Yvonne Weilharter fraglich.

Werbung für den Frauenfußball

Gejammert wird in Graz aber keineswegs. "Wir haben einige Spielerinnen, die bisher noch auf wenig Spielzeit gekommen sind, die sind nun an der Reihe", sagt Lang und fügt hinzu: "An unserer Ausrichtung ändert sich nichts. Ich denke, wir werden ein aggressives und offensives Spiel beider Mannschaften sehen. Wir wollen auch Werbung für den Frauenfußball machen." Der Leiter des Frauenfußballs bei Sturm, Mario Karner, legt nach und sagt: "Normalerweise heißt es im Cup: Siegen oder Fliegen. Wir wollen siegen UND fliegen." Die Sturm-Damen wollen mit einem Sieg Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der Saison tanken. Mit der bisherigen Saison können die schwarz-weißen Damen zufrieden sein.

Celina Degen erklärt, weshalb: "Wir haben von vorigem Jahr auf heuer einen riesigen Schritt gemacht. Wir haben einen neuen Trainer, neue Spieler und ein neues System. Der Abstand zu St. Pölten ist viel geringer geworden und mit einem guten Plan können wir dieses Spiel gewinnen." Gegen Ligakrösus St. Pölten mit einigen internationalen Teamspielerinnen in ihren Reihen gilt es, die Zweikämpfe anzunehmen und couragierten Angriffsfußball zu zeigen. Die Niederösterreicherinnen sind jedenfalls gewarnt.

"FreundInnen" unterstützen

An Unterstützung wird es den Sturm-Damen jedenfalls nicht fehlen. Die im Dezember 2018 ins Leben gerufene Personengruppe "FreundInnen der SK Sturm Graz Damen" hat heute ihren ersten Auftritt und sorgte dafür, dass zur Pause eine Verlosung inklusive toller Preise stattfindet. Mit einer Eintrittskarte (5 Euro) nimmt man automatisch am Gewinnspiel teil. Die Gruppe unterstützt die Sturm-Damen in unterschiedlichen Formen und hofft auf viele Abschlüsse von Fördermitgliedschaften, damit die gute Entwicklung der schwarz-weißen Damen anhält.

