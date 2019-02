Facebook

© GEPA pictures

Der SK Sturm hat im letzten Testspiel vor dem Bundesliga-Rückrundenstart ein Remis geholt. Gegen Domzale gab es für die Schwarz-Weißen im Trainingszentrum Messendorf ein 1:1.

Die Führung für die Grazer erzielte Dario Maresic. Der Innenverteidiger traf nach einem Freistoß aus knapp 30 Metern in der 41. Minute zum 1:0. Der Ausgleich erzielte Senijad Ibricic ebenfalls mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze.

Auffällig war, dass Sturm-Trainer Roman Mählich nicht mehr zwei komplette Blöcke zum Einsatz brachte. Die Formation für den Frühjahrsauftakt in Mattersburg (24. Februar) dürfte wohl auf ein 3-4-3 hinauslaufen.

Mählich selbst sagte: "Es war ein sehr guter Test. Da war alles dabei, was uns in Mattersburg auch erwarten wird. Ein Spiel mit einigen Fouls und ein Rasen, der nicht optimal ist, was zu dieser Jahreszeit nicht ungewöhnlich ist.

Gegen Domzale gab auch Juan Dominguez sein Debüt für die Steirer. Der Spanier wurde in der 77. Minute eingewechselt.

Spieldaten: SK Sturm - Domzale 1:1 (1:0). Tore: Maresic (41.) bzw. Ibricic (57.). Aufstellung Sturm: Siebenhandl; F. Koch (77. Obermair), Ferk (77. Dominguez), Maresic; Hierländer (66. Huspek), T. Koch (46. Lovric), Ljubic, Schrammel (77. Mensah); Jantscher, Hosiner (66. Jakupovic), Kiteishvili (66. Eze)