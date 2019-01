Die Gerüchte um einen Transfer von Peter Zulj verdichten sich. Gestern trainierte der 25-Jährige Mittelfeld-Stratege aber noch im Trainingszentrum in Messendorf.

Peter Zulj © GEPA pictures

Eines steht fest: Peter Zulj hält Wort. Als es im Sommer Gerüchte um einen Transfer gab, verkündete er, gegen Ajax Amsterdam zu spielen. Und spielte. Nach der letzten Runde vor der Winterpause sagte der Sturm-Regisseur, am 14. Jänner in Messendorf ins Training einzusteigen. Und Zulj absolvierte gestern den sportmotorischen Test, absolvierte am Nachmittag Läufe.

