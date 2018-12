Kleine Zeitung +

Fußball-Bundesliga Zuschauerschnitt: Rapid in Front, Sturm auf Platz zwei

Insgesamt 687.290 Zuschauer sind in der bisherigen Saison der Fußball-Bundesliga in die Stadien gekommen. Platzhirsch Rapid führt die Liste mit durchschnittlich 17.367 Zuschauern erwartungsgemäß vor Sturm Graz (10.672) und Austria Wien (10.501) an.