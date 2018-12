Facebook

Für den SK Sturm geht es am Sonntag um besonders wichtige Punkte im Kampf um einen Platz im Oberen Play-off der Bundesliga. Die Grazer gastieren beim SK Rapid, es ist auch das Duell zwischen den Neo-Trainern Didi Kühbauer und Roman Mählich. Bei der Abfahrt am Samstagnachmittag wurden die "Schwoazen" von Hunderten Fans stimmungsvoll in Richtung Wien verabschiedet.

Mit einem Sieg in Wien könnten sich die "Blackies" bei dann 25 Punkten Luft verschaffen, für die Rapidler würde es dann schon ziemlich eng werden.