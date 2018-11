Sturm kämpft gegen Innsbruck um den Sieg. Fabian Koch sorgt in der 52. Minute für die Erlösung und trifft mehr als verdient zum 1:0 für Sturm. Wie aus dem Nichts fällt der Ausgleich durch Zlatko Dedic (72.).

SOCCER - BL, Wacker vs Sturm

Ein Sieg ist für den SK Sturm im heutigen Bundesliga-Heimspiel gegen Wacker Innsbruck Pflicht. Denn in der Tabelle drohen die Schwarz-Weißen immer weiter abzurutschen und so das Obere Play-off der besten sechs Teams zu verpassen.

Und so muss auch Trainer Heiko Vogel um seine Zukunft fürchten. Um den erst zweiten Heimsieg in dieser Saison feiern zu können - es wäre der 400. in Sturms Bundesliga-Geschichte -, vertraut der Deutsche auf folgende Startelf: Siebenhandl; Koch, Spendlhofer, Maresic, Schrammel; Lackner, Zulj, Kiteishvili; Huspek, Eze, Hierländer

Es geht jetzt nur, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Uns ist bewusst, dass ein Sieg Pflicht ist", sagt Lukas Spendhofer, der die Kapitänsschleife wieder an den etatmäßigen Spielführer Stefan Hierländer abgibt. Der Kärntner ist nach seiner Sperre wieder einsatzfähig.

Innsbrucks Trainer Karl Daxbacher hat sich für folgende Startformation entschieden:

Das ist unsere Aufstellung gegen Sturm Graz:



Knett - Schimpelsberger, Hupfauf, Maak, Maranda, Vallci - Henning, Freitag, Harrer - Dieng, Dedic



Bank: Hankic - Meusburger, Buchacher - Satin, Rakowitz, Durmus - Eler

____________________________

⏰-1h | ℹ️STU 0:0 FCW #stufcw pic.twitter.com/ggLnWvctm9 — FC Wacker Innsbruck (@wackerinnsbruck) 3. November 2018