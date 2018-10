Facebook

Ranko Popovic © GEPA

Damit haben wohl nur die Wenigsten gerechnet: Ranko Popovic ist neuer Cheftrainer des SKN St. Pölten, sein Vertrag besitzt bis zum Ende der nächsten Saison Gültigkeit.

Popovic spielte von 1997 bis 2001 beim SK Sturm Graz als defensiver Mittelfeldspieler, gewann zweimal die österreichische Meisterschaft und war ein absoluter Publikumsliebling. Unvergessen sind die Lieder, die zu seinen Ehren von den Fans der Blackys angestimmt wurden.

Von 2003 bis 2006 war er als Co-Trainer bei den Grazern unter Michael Petrovic engagiert. Seine Trainerkarriere führte ihn von Österreich zu den Top-Klubs in Japan, nach Serbien, Spanien, Thailand und Indien. Dort betreute er bis 31. Mai dieses Jahres den Indian Super League Club Pune City.

Popovic ist bekannt dafür, mit jungen Spielern zu arbeiten und diese zu entwickeln. In Japan führte er während seiner Zeit als Trainer 15 junge Spieler in die Nationalteams von Japan und Südkorea. Im November 2014 wurde er Trainer von Real Saragossa und ersetzte den gefeuerten Víctor Muñoz. Während seiner Zeit bei den Spaniern wurde er im Oktober 2015 zum "Trainer des Monats" ernannt. Er führte den spanischen Klub auch ins Finale der Play-offs in der spanischen Liga. Zudem wurde er bei seiner letzten Station in der Saison 2017/2018 als „Trainer des Jahres“ ausgezeichnet.

Wir haben in den Gesprächen eine charismatische Persönlichkeit kennengelernt, der uns viel Feuer und Freude für dieses Engagement vermittelt hat. Daher haben wir uns im Vorstand einstimmig für diesen internationalen Trainer mit österreichischer Erfahrung ausgesprochen. Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit SKN-Präsident Helmut Schwarzl

Popovic lebt noch in Saragossa und wird sein Amt offiziell am kommenden Freitag antreten.