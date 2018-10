Facebook

Heiko Vogel (links) und Günter Kreissl © GEPA pictures

Es war kurz vor Saisonbeginn, als die Erinnerung an den Cupsieg in jedem Satz euphorisch mitschwang. Günter Kreissl erzählte mit launigen Worten, wie er die Idealbesetzung für die Nachfolge von Franco Foda fand. Heimlich hatte er sich mit dem Deutschen an einem bayerischen See getroffen. Die Kellnerin, zufällig eine Steirerin, musste ein Schweigegelöbnis ablegen. Der perfekte Trainer für die vierte Kraft im Land, wie Sturm genannt wird, war gefunden. Sportlich wie menschlich.

