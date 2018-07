Facebook

Heiko Vogel © GEPA pictures

Emeka Eze ist also am Weg zurück, traf gegne Gnas bei seinem ersten Testspiel auch gleich. "Er ist noch nicht bei 100 Prozent, er muss Vertrauen in seinen Körper gewinnen. Da hatte ich ein gutes Gefühl, er ist vor den Zweikämpfen nicht zurückgeschreckt. Das ist keine Selbstverständlichkeit", sagt Sturm-Trainer Heiko Vogel nach dem 3:2-Sieg. Mit Eze, Markus Pink und Fabian Schubert hat Vogel aktuell drei echte Stürmer im Kader, mit Philipp Huspek, Lukas Grozurek und Michael John Lema drei weitere Spieler die auch ganz vorne spielen werden.