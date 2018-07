Facebook

© GEPA pictures

Beim 4:2-Heimsieg über den SK Rapid erzielte Emeka Eze am 29. April zwei Tore, musste kurz vor Schluss aber verletzt ausgewechselt werden. Die Diagnose: Wadenbeinbruch!

Heute feierte der Angreifer sein Comeback. Im Test gegen Landesligaklub Gnas stand der 21-Jährige in der Startformation und hat gleich ein Tor zum 3:2-Erfolg beigetragen. Philipp Huspek und Michael Lema sorgten für die weiteren Treffer der Grazer. "Ich muss erstmal die Qualität des SV Gnas loben. Wir haben in dieser Woche sehr intensiv trainiert und waren müde. Nun gilt es in der finalen Phase der Vorbereitung uns weiter zu verbessern", sagte Sturm-Trainer Heiko Vogel.

SK Sturm (3-5-2, 1. Halbzeit): Schützenauer; Piras, Avlonitis, Maresic; Obermair, Zulj, T. Koch, Hierländer, Schrammel; Eze, Schubert

SK Sturm (3-5-2, 2. Halbzeit): Schützenauer; Spendlhofer, Lackner, Ovenstad; F. Koch, Huspek, Lovric, Grozurek, Fadinger; Lema, Pink

