Sturm siegt in Voitsberg knapp 3:2, Anastasios Avlonitis erzielte den Siegtreffer in der letzten Minute. Trainer Heiko Vogel war mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden.

© (c) Robert CESCUTTI Pressefoto

Zweites Testspiel, zweiter Sieg der Grazer. Nach dem 6:0 gegen Deutschfeistritz setzte sich die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel auch gegen Voitsberg durch. Zu einem 3:2 mühten sich die Grazer, kamen durch Anastasios Avlonitis erst spät zum Siegestreffer.

Die Voitsberger waren durch Daniel Brauneis in Führung gegangen, Lukas Fadinger besorgte noch vor der Pause den Ausgleich. Michael John Lema brachte die Grazer in Führung, Repitsch glich aus, bevor Avlonitis in der letzten Minute den Sieg brachte.

Heiko Vogel: "Die Voitsberger haben uns in diesem Spiel physisch gefordert und uns so das Leben schwer gemacht. Man hat gesehen, dass uns die Trainingswoche in den Knochen steckt. Trotzdem erwarte ich mir in so einer Situation mehr Mentalität und den Willen, trotzdem alles in die Waagschale zu legen."

SK Sturm (1. Halbzeit): Giuliani; F. Koch, Lackner, Spendlhofer, Filip; Ljubic; Huspek, T. Koch, Fadinger, Zettl; Schubert

SK Sturm (2. Halbzeit): Ehmann; Obermair, Avlonitis, Piras, Schrammel; Wagnes; Lema, Ostermann, Grozurek, Jantscher; Krienzer

Die U21-Nationalteamspieler kehren erst in der kommenden Woche aus dem Urlaub zurück. Am 2. Juli steigen dann die A-Nationalteamspieler ins Trainig ein. Emeka Friday Eze hingegen arbeitet weiterhin an seinem Comeback, nachdem er im Meisterschaftsspiel gegen den Rapid einen Wadenbeinbruch erlitt.