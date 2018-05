Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Der SK Sturm hat die Bundesliga-Saison mit einem 0:0 in Altach abgeschlossen.

Bei sommerlichen Temperaturen ließ Trainer Heiko Vogel große Teile jener Mannschaft spielen, die den Klub zum Cup-Sieg und zum Vizemeistertitel geführt haben. Nur im Tor kam es zu einer gravierenden Änderung: Der bereits zum Nationalteam eingerückte Jörg Siebenhandl wurde durch Tobias Schützenauer ersetzt.

Im Angriff machte Deni Alar Jagd auf die Torjägerkanone - letztlich aber ohne Erfolg. Die erste große Chance auf einen Treffer ließ der Stürmer noch in der ersten Hälfte nach Zuspiel von Marvin Potzmann aus. Und Schützenauer griff nur einmal daneben, hatte nach einer misslungenen Abwehr aber Glück, dass Altach den Ball nicht im Tor unterbringen konnte.

Wer war Ihr Spieler des Spiels gegen Altach? Tobias Schützenauer Dario Maresic Lukas Spendlhofer Christian Schulz Thomas Schrammel Marvin Potzmann Fabian Koch Sandi Lovric Stefan Hierländer Philipp Huspek Jakob Jantscher Deni Alar Lukas Fadinger Michael Lema

Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild. Ein "Sommerkick" ohne wenig Aufgregung. In der 71. Minute wurde es zumindest für Michael Lema aufregend: Der 18-Jährige feierte sein Debüt in der Bundesliga, wurde für Jakob Jantscher eingewechselt. Kurz vor dem Wechsel rettete Schützenauer noch in höchster Not. Bitter für Sandi Lovric: Der Mittelfeldspieler musste wegen einer Muskelverletzung in der 76. Minute ausgetauscht werden. Dafür jubelte ein weiterer Nachwuchsspieler über ein Debüt in der höchsten Spielklasse Österreichs: Lukas Fadinger (17) wurde eingetauscht. Den dritten Wechsel nutzte Vogel dafür, um Christian Schulz ein Abschiedsspiel zu schenken. Der 35-Jährige, der alleine so alt ist wie die zuvor eingewechselten Lema und Fadinger gemeinsam, wird Sturm verlassen.

Stimmen Klaus Schmidt (Trainer Altach): "Ich habe versucht, die Emotionen wegzulassen und mich auf das Spiel zu konzentrieren. Das Spiel war durchwachsen, mit einem gerechten Remis. Ich wünsche Altach alles Gute für die weitere Entwicklung." Heiko Vogel (Trainer Sturm): "Großer Stolz auf das Team und den Verein. Von den letzten 15 Spielen haben wir elf gewonnen, drei verloren und heute unentschieden gespielt - eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Das 0:0 war heute mehr wie ein Freundschaftsspiel."

Am torlosen Spiel änderte dies aber nichts. Sturm holte einen Punkt, mehr aber war an diesem letzten, unbedeutenden Spieltag nicht mehr drinnen.