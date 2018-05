Kleine Zeitung +

Cupfinale in Klagenfurt Jantscher: "Viele wissen gar nicht, was sie erwartet"

Jakob Jantscher stand 2010, beim letzten Cupsieg von Sturm, in der Startelf der Grazer. Am Mittwoch will der 29-Jährige diesen Triumph in Klagenfurt gegen seinen Ex-Klub Salzburg wiederholen.