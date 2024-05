Unerfreuliche Post bekamen heute, Freitag, einige Abonnenten des SK Sturm. Der Vollpreis der Jahreskarte der Saison 2024/25 für den Bereich „Public Presse“ erhöht sich von 499 Euro auf 699 Euro. Falls man den Aboplatz nicht verlängern möchte, soll man sich bis 17. Mai – also innerhalb von sieben Tagen – beim Ticketing des Klubs melden. Angesprochen auf die drastische Preiserhöhung, erklärt Wirtschafts-Geschäftsführer Thomas Tebbich: „Diese Plätze haben eine andere Bestuhlung, es steht ein eigener Tisch inklusive Steckdose zur Verfügung. Auf den dort montierten Bildschirmen können die Abonnenten die Zeitlupen mitverfolgen, per QR-Code bekommen sie die Aufstellungen und wir werden eigene Bierträger in diesen Bereich schicken.“ Die Preiserhöhung betrifft rund 80 Sitzplätze.

Sollten die internationalen Spiele des SK Sturm in der Merkur-Arena stattfinden, müssten jene Abonnenten ihre angestammten Plätze für die Medienvertreter (wird zur Pressetribüne) freimachen. „Wir werden für diese Personen einen Platz so nah wie möglich ihres angestammten Platzes suchen“, sagt Tebbich.