Die Gedanken der Sturm-Protagonisten beschäftigten sich am Tag nach dem 4:3-Erfolg im Cup-Halbfinale gegen Salzburg schon wieder auf den Sonntag und das Spiel gegen den LASK um 14.30 Uhr. Regenartion und Belastungssteuerung haben höchste Priorität. Gegen die dynamische Mannschaft aus Oberösterreich braucht es Frische im Kopf und im Körper. Nach einem Sieg sind die psychischen und physischen Akkus schneller aufgeladen. Und wenn es ein Fußballfest wie am Donnerstag in Salzburg ist, geht vieles leichter von der Hand.