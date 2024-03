Am Sonntag (17 Uhr, Sky live) trifft der SK Sturm in der Bundesliga auf Salzburg und am Donnerstag (20.45 Uhr, ORF 1 live) auswärts im Cup-Halbfinale. Atmosphärisch haben die Schwarz-Weißen das erste der beiden Duellen gegen den Meister bereits gewonnen. Das Spiel ist längst ausverkauft, die Kulisse wird entsprechend eindrucksvoll sein, stimmungsmäßig erwartet Sturm-Trainer Christian Ilzer einiges von den Besuchern in der Merkur-Arena. „Die Fans werden uns tragen“, sagte der Oststeirer.