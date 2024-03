Es steht nicht in unserem Anforderungsprofil, dass es ein Däne sein muss“, sagt Sturm-Trainer Christian Ilzer lachend. „Aber wir fischen gerne in diesem Gebiet und haben einen guten Ruf.“ Dieser ist den Grazern zugute gekommen. Denn mit Tochi Chukwuani hat sich nach Rasmus Höjlund, William Böving und Mika Biereth der vierte U21-Teamspieler Dänemarks für die Schwarz-Weißen entschieden. Der 20-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2028, der ab der neuen Saison gültig ist.

Ilzer schwärmt von seinem Neuzugang, der in seiner Heimat für Nordsjaelland und seinen aktuellen Klub Lyngby 81 Erstligaspiele absolviert hat: „Tochi ist ein ehrgeiziger, zielstrebiger Charakter, der schon mit 20 Jahren dieses Selbstvertrauen hat, eine Dominanz im Zentrum zu erlangen.“ Der Rechtsfuß, für den die Steirer einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag an Ablöse bzw. Ausbildungsentschädigung bezahlen, hat die Sturm-Verantwortlichen überzeugt. „Er ist ein moderner Box-to-Box-Spieler, der bei uns im Mittelfeld alle Positionen, also als 6er, 8er und 10er spielen kann. Er passt super ins Profil, weil er viel Wucht ausüben kann und einfach durch Gegner durchgeht“, sagt der Sturm-Trainer.

Tochi Chukwuani unterschrieb bis 2028 bei Sturm © SK Sturm

Der Transfer dürfte auch ein Indiz dafür sein, dass im Sommer mit Abgängen im Mittelfeld zu rechnen ist. Der Leihvertrag von Javi Serrano (Atletico Madrid) läuft aus, die Kaufoption wird nicht gezogen. Bei Otar Kiteishvili, dessen Vertrag ausläuft, stehen die Zeichen aktuell eher auf Abschied. Dazu dürfte ein für alle Seiten lukrativer Transfer von Alexander Prass nur eine Frage der Zeit sein. Heute (15 Uhr) testet Sturm in Bruck gegen BW Linz.