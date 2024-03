Seit der Umstellung des Ligaformats mit Meister- und Qualifikationsgruppe in der Saison 2018/19 waren lediglich zwei Mannschaften immer über dem Strich im Einsatz. Salzburg und der SK Sturm. Die aktuell besten zwei Teams in Österreich haben sich auch heuer in den 22 Runden des Grunddurchgangs gute Ausgangslagen erspielt.