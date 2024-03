Der Busfahrer am Flughafen in Lille wird den SK Sturm und einhergehend seine erste Fahrt auf dem Rollfeld nicht vergessen. Bei seiner Premierenfahrt chauffierte er die Grazer Mannschaft zum falschen Flugzeug, er drehte eine Extrarunde, um im zweiten Anlauf den richtigen Flieger anzusteuern. Nach getaner Arbeit inklusive Ehrenrunde war ihm der Applaus der Spieler sicher. Die Stimmung bei den Grazern war am Tag nach dem Abschied von der europäischen Fußballbühne gut. „Wir können mit dem Rückspiel auch wirklich zufrieden sein“, wiederholte sich Trainer Christian Ilzer kurz vor dem Rückflug nach Graz.