Der letzte Wechsel in dieser Transferperiode ist beim SK Sturm in trockenen Tüchern. Amadou Dante wird im Frühjahr leihweise für den FC Zürich verteidigen. Für den 23-jährigen Außenverteidiger, der seit 2020 129 Pflichtspiele für die Grazer bestritt, überweisen die Schweizer eine Leihgebühr und verfügen im Sommer über eine Kaufoption. „Amadou ist mit dem Wunsch an uns herangetreten und das Paket hat für alle Seiten gepasst“, sagt Sturms Geschäftsführer Andreas Schicker. Mit Jusuf Gazibegovic, Alexander Prass und Tizian-Valentino Scharmer sieht der Sportchef drei Alternativen für den Fall eines Ausfalls von Stammkraft David Schnegg, der heute in Salzburg links hinten startet.

„Amadou war für mich persönlich der erste Spieler, den ich zum SK Sturm geholt habe. Er hat sich in seiner Zeit beim SK Sturm hervorragend entwickelt, wurde zum Teamspieler seines Landes und hat mit starken Leistungen in der Bundesliga und auch in unseren internationalen Spielen aufgezeigt“, so Schicker. „Amadou hat immer vollen Einsatz gezeigt, bringt viele Tugenden mit, die den SK Sturm perfekt verkörpern und hat auch in schwierigen Situationen stets eine hervorragende Einstellung an den Tag gelegt. Wir wünschen Amadou nur das Beste für seine kommenden Aufgaben.“