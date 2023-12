Sturm Graz muss zwei Spiele auf Javier Serrano verzichten. Der Mittelfeldspieler wurde am Montag vom Strafsenat der Fußball-Bundesliga wegen Rohen Spiels für drei Spiele, zwei davon unbedingt, gesperrt. Serrano war am vergangenen Sonntag beim 1:1 gegen Blau-Weiß Linz nach einem schweren Foul an Ronivaldo ausgeschlossen worden.