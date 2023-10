SK Sturm gegen TSV Hartberg als Bundesliga-Spitzenspiel? Definitiv! Es ist gefühlt mehr als 20 Jahre her, dass ein Duell zweier steirischen Klubs im Fokus von Fußball-Österreich steht. Am Samstag (17 Uhr, Sky live) empfängt Sturm als Tabellenführer den Viertplatzierten Hartberg. Vor 15.00 Besuchern in der Merkur-Arena. Restkarten sind am Samstag ab 10 Uhr an den Stadionkassen erhältlich. Sturm hat sich in jüngster Vergangenheit als einziger ernstzunehmender Salzburg-Konkurrent herauskristallisiert und liegt nicht überraschend an der Tabellenspitze. Hartberg sollte heuer mit dem Abstiegskampf, dem man sich zuletzt zwei Mal stellen musste, nichts zu tun haben.