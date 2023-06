Die Zahlen lügen nicht. Kärntens Bundesligisten WAC und Austria Klagenfurt sind in der höchsten Fußball-Spielklasse die einzigen beiden Klubs, deren Zuschauerschnitt in dieser Saison völlig eingebrochen ist. Im Schnitt zählte der WAC 3046 Zuschauer, das bedeutet ein Minus von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Austria Klagenfurt brachte es in seinen 16 Heimspielen auf einen Schnitt von 4361 Fans, ein Minus von 9,93 Prozent. Obwohl vergangenes Jahr zum Teil strikte Corona-Beschränkungen gegolten hatten. Alle anderen Bundesligisten konnten die Zuschauerzahlen steigern. Mit dem höchsten Schnitt thront klarerweise Rapid Wien (18.845, ein Plus von 25,49 Prozent).