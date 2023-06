Das letzte Meisterschaftsspiel der Fußball-Bundesliga steht in den Startlöchern. Das bedeutet ein allerletztes Mal vor heimischer Kulisse alle Kräfte zu mobilisieren. Während es für die Hütteldorfer noch um einiges geht, will der Tabellensechste aus Kärnten mit einem „Erfolgserlebnis“ in die Sommerpause gehen.