Der Kampf um den vierten Platz in der Meistergruppe hat sich in den letzten Wochen zu einem Dreikampf entwickelt. Austria Wien (22 Punkte), Rapid Wien (21) und die Austria Klagenfurt (19) trennen lediglich drei Punkte. Gerade die Rolle des Jägers könnte den Waidmannsdorfern in den letzten drei Runden durchaus entgegenkommen, zumal sie gegen beide Wiener Teams Heimvorteil genießen und ohne Druck in die letzten drei Meisterschaftswochen gehen können.