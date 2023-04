Thorsten Mahrer: "Wir haben 20 Minuten extrem naiv agiert, das geht nicht"

SK Austria Klagenfurt musste sich in der 5. Runde der Bundesliga-Meistergruppe dem LASK mit 0:4 (0:0) geschlagen geben. "Das darf einfach nicht passieren, dass unsere Ordnung so verloren geht. So etwas ist gegen den LASK tödlich."