Er war im Vorfeld angepeilt, der "Hattrick" nach Siegen über Sturm Graz und Altach. Und Austria Klagenfurt hielt Wort. Die Violetten feierten gegen die Steirer einen 1:0-Heimsieg und rutschten somit eine Runde vor Ende des Grunddurchganges völlig verdient über den Strich. Die Frage nach dem Torschützen ist fast überflüssig. Goalgetter Markus Pink erzielte das Goldtor in der neunten Minute – es war sein 15. Saisontreffer. Die Partie in wenigen Worten zu erklären, würde salopp so lauten: Die Austria war ein Paradebeispiel an Effizienz.