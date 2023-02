Die Austria Klagenfurt hat die bittere 0:3-Heimniederlage im Derby gegen den WAC in den letzten Tagen aufgearbeitet und auch schon wieder ad acta gelegt. „Es war einfach von allem zu wenig, was wir da geboten haben. Wir wissen aber auch, dass wir es besser können“, erklärt Christopher Wernitznig, der letzte Woche krankheitsbedingt nicht im Kader stand. „Ich habe diese Woche wieder voll trainieren können und fühle mich wieder sehr gut.“



Mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Sturm Graz am Samstag (17 Uhr) wartet auf die Waidmanndorfer eine undankbare Aufgabe, kampflos geschlagen wollen sie die Violetten aber keineswegs geben. „Sie sind gut, aber sicher nicht unschlagbar. Wir wollen aggressiv spielen, das Kurzpassspiel der Grazer so gut es geht unterbinden und müssen vor allem die zweiten Bälle kontrollieren“, weiß Wernitznig, der mit dem Team wieder „ein anderes Gesicht“ zeigen will: „Wir wollen am Wochenende wieder jene Tugenden auf dem Platz bringen, die uns im Herbst immer wieder ausgezeichnet haben. Unser Kollektiv muss wieder stärker werden.“