Mit einem Pfeifkonzert wurde der WAC in der 28 Black Arena begrüßt. Töne, die die Wolfsberger vermutlich angestachelt haben, auch wenn Austria Klagenfurt in den Anfangsminuten einiges richtig gemacht hat. Jedoch nur bis zum 1:0 der Gäste in der 25. Spielminute. Ausgangspunkt war ein Ballverlust von der Austria-Defensive. Adis Jasic schickte Maurice Malone mit dem Laufpass auf die Reise. Der Stürmer setzte sich gegen die Abwehr und Keeper Phillip Menzel durch, machte die Führung perfekt. Die "Wölfe" profitierten zugleich von individuellen Fehlern der Heimischen.