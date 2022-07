Die Austria Klagenfurt ist in See gestochen, die Führungsriege, angeführt von Besitzer Tomislav Karajica, Sport Geschäftsführer Matthias Imhof, Cheftrainer Peter Pacult sowie den Spielern Christopher Cvetko, Tormann Phillip Menzel, Markus Pink, Thorsten Mahrer, Florian Jaritz und Till Schumacher, feierte mit Partnern, Sponsoren und Freunden einen stimmungsvollen Abend auf einem Boot der Wörthersee-Flotte. Die Protagonisten präsentierten dabei auch die neuen Dressen. Insgesamt 120 Gäste, darunter Kleine-Zeitung-Geschäftsführer Thomas Spann, Pierre Bechler (Werbemarkt Kleine Zeitung) oder die Hoteliers-Familie Wrann, genossen die Bootsfahrt. In bester Laune präsentierte sich Pacult, der mit seinen unzähligen Schmähs für viele Lacher unter den Gästen sorgte.