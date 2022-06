Die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt haben zwei weitere Spiele im Rahmen der Sommer-Vorbereitung auf die Saison 2022/23 in der Bundesliga fixiert. Chefcoach Peter Pacult bittet seine Burschen am 20. Juni im Sportpark zum Trainingsauftakt, den ersten Härtetest gibt es nur fünf Tage später in Feldkirchen gegen den kroatischen Topklub NK Osijek. Der Star des ersten Testspiel-Gegners ist aber der Mann an der Linie: Nenad Bjelica. Der 50-Jährige hatte seine Karriere bei seinem Heimatklub Osijek gestartet, nach Stationen in Spanien, Deutschland und bei Admira Wacker landete er 2006 beim FC Kärnten, war erst Kapitän, dann Spielertrainer. Zwischen 2010 und 2013 führte Bjelica den Wolfsberger AC aus der Regionalliga Mitte in die Bundesliga, ehe er sich Austria Wien anschloss. Mit den Veilchen erreichte der Kroate mit einem Erfolg über Dinamo Zagreb die Gruppenphase der Champions League.

Am 7. Juli geht's im Wörthersee-Stadion gegen eine Kärntner Auswahl. Abo-Besitzer erhalten zu beiden Partien freien Eintritt, ebenso wie zu allen Punktspielen der Amateure und Frauen in der Herbstrunde.