Namen wie Kassim Ramadhani, Ivica Senzen, die Hrstic-Brüder, Walter Koch oder Günther Golautschnig blieben eingefleischten Austria-Fans bis heute in Erinnerung. Unvergessen bleibt auch der Bundesliga-Aufstieg 1982 mit Trainer Walter Ludescher, nachdem man in den beiden Saisonen davor zweimal äußerst knapp den Meistertitel der Division 2 verpasst hatte. „Er hat damals ein Superteam geformt, er hat den Fußball geprägt, er ist der Legenden-Macher“, ehrte Landeshauptmann Peter Kaiser den damaligen Meistertrainer. In den folgenden sieben Saisonen konnten sich die Waidmannsdorfer in der Bundesliga halten.



Zum 40-jährigen Jubiläum setzte Helmut König alle Mittel in Bewegung, um die damalige Meistermannschaft noch einmal in Klagenfurt zusammenzuholen. Und fast alle folgten dem Ruf von „Kinke“. Sogar Ramadhani, der jahrelang als verschollen galt, konnte König über die Botschaft von Tansania ausfindig machen. „Es ist einfach toll, dass alle gekommen sind“, freute sich Initiator König. Bereits am Samstag wurden im Hotel Sandwirth und im Gasthaus Augustin etliche Anekdoten zum Besten gegeben und über die alten Zeiten geplaudert. „Wir hatten viel zu lachen.“



Im Vorfeld des letzten Heimspiels der Klagenfurter gegen Austria Wien standen die Stars von gestern auch unzähligen Fans Rede und Antwort, wurden Selfies gemacht und Autogramme gegeben. Moderator und Ex-ORF-Landesdirektor Willy Haslitzer ließ die goldenen Achtzigerjahre mit viel Humor noch einmal aufleben. Extra angereist aus Wien waren auch Toni Polster, Franz Hasil oder Felix Gasselich.