Eine echte Nummer eins – davon träumt Fußball-Österreich seit dem Karriereende von Robert Almer, der in der Ära von Teamchef Marcel Koller jahrelang den Kasten des ÖFB-Nationalteams gehütet hat. Seither gibt es eine hohe Fluktuation. Verletzungen, fehlende Spielpraxis bei ihren Klubs oder schwache Vorstellungen in jenen Länderspielen, in denen sie die Chance bekommen haben, sorgten dafür, dass sich seit Jahren kein „echter Einser“ herauskristallisierte.