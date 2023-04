Der SK Rapid zeigte vor dem Cupfinale in Klagenfurt am Sonntag eine beherzte Leistung, wollte gegen Leader Salzburg sichtlich Fahrt für das Endspiel gegen Sturm aufnehmen. So begannen die Rapidler auch. Doch getroffen haben die anderen. Aus dem Nichts jubelte Karim Konate nach einer Viertelstunde über die Bullen-Führung. Aus spitzem Winkel überraschte Konate Rapid-Keeper Niklas Hedl, der vor der Partie seine Vertragsverlängerung bis 2027 unter tosendem Applaus der Fans verkündet hatte. Rapid brauchte aber nicht lange, um sich zu schütteln, machte munter weiter.

Nach 40 Minuten zirkelte Roman Kerschbaum den Ball am langen Eck vorbei. Nach sehenswerter Freistoßvariante, wo die Kärntner Guido Burgstaller und Michael Sollbauer im Strafraum für viel Verwirrung sorgen konnten, fehlte nicht viel zum Ausgleich. Besser machte es Burgstaller vier Minuten später. Nach einer perfekten Passstafette schloss der Sturmtank nach Greil-Stanglpass zum 17. Saisontor ab und überholte damit endgültig den nach China abgewanderten Klagenfurter Markus Pink (16) in der Schützenliste.

Nur wenige Sekunden später brannte das Stadion in Hütteldorf, der VAR löschte allerdings rasch. Kerschbaums vermeintlicher 2:1-Treffer wurde nach langem Studium wegen knappem Abseits aberkannt. Eine Millimeterentscheidung, die beide Teams mit einem Remis in die Kabinen schickte.

Auch in die zweite Hälfte starteten die Grün-Weißen engagiert, lediglich der letzte Pass wollte nicht sitzen. Chancen ließen auf beiden Seiten lange auf sich warten, auch weil die Bullen fast ungewohnt wenig Zug zum gegnerischen Gehäuse entwickeln konnten. Erst mit Fortdauer der "Rapidviertelstunde" flackerten die Salzburger Offensivbemühungen wieder auf. In Minute 82 schwächte sich Rapid auch noch selbst mit einer Roten Karte. Ausgerechnet Sollbauer holte sich mit einem unüberlegten Nackenschlag an Konate Rot und wird damit das Cupfinale in der Heimat gesperrt verpassen.

Und dann wurde es noch richtig hitzig. Auf Fair Play gaben beide Teams danach nicht mehr unbedingt viel, genützt hat es aber auch keinem, das Spiel endete mit dem Unentschieden.