Der überlegene Tabellenführer Salzburg kam am Sonntag zum Abschluss der 22. Runde über ein 1:1 gegen Schlusslicht SCR Altach nicht hinaus und beendete die erste Saisonphase damit wie auch 2018/19 und 2021/22 mit 55 Punkten. Der Vorsprung auf Verfolger Sturm Graz schrumpfte vor der Punkteteilung auf sieben Zähler.

Atdhe Nuhiu (55.) brachte den Außenseiter vor 9708 Zuschauern in Wals-Siezenheim in Führung, Benjamin Sesko (83.) gelang der Ausgleich. Im Finish hätte der Serienmeister, der die erste Heimniederlage seit Dezember 2020 verhinderte, noch die Entscheidung herbeiführen müssen, ließ aber im Abschluss die nötige Effizienz vermissen bzw. fand im überragenden Andreas Jungdal seinen Meister. Damit gab es nach acht Siegen wieder einmal nicht drei Punkte. Altach blieb Letzter, einen Punkt hinter Hartberg und Ried. In der Qualifikationsgruppe kündigt sich also ein enges Rennen im Kampf um den Klassenerhalt an.

Austria Wien gewinnt Derby

Die Austria hat den Sprung in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga ganz nach violettem Geschmack geschafft. Die Favoritner sicherten ihren Platz in den Top sechs dank eines 2:0 (1:0) im Derby gegen Rapid ab. Haris Tabaković (40.) mit seinem siebenten Tor im Frühjahr und Doron Leidner (53.) trafen vor 15.200 Zuschauern in der ausverkauften Generali Arena.

Die "Veilchen" agierten bei ihren Möglichkeiten effizienter und schafften damit den ersten Derby-Heimsieg seit über vier Jahren. Rapid wartet hingegen schon seit neun Duellen mit dem Erzrivalen auf einen Erfolg. Das Team von Zoran Barišić beendete den Grunddurchgang als Vierter, damit nur einen Punkt vor der Austria.