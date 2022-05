Grün-weiß trifft weiß-grün – so könnte man den dritten Halt der Bundesländer-Tour des SK Rapid wohl am besten beschreiben. Die Hütteldorfer wagten sich aus der Bundeshauptstadt, um in Leoben steirische Anhänger zu besuchen. "Wir sind froh, dass wir nach der Coronazeit wieder zu unseren Fans in ganz Österreich reisen können, um ihnen etwas zurückzugeben", erklärte Präsident Martin Bruckner in der Obersteiermark.