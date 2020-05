Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rudi Anschober © APA/GEORG HOCHMUTH

Gesundheitsminister Rudi Anschober hat am Sonntag weitere Gespräche mit den Vertretern der heimischen Fußball-Bundesliga in Aussicht gestellt. „Natürlich stehen wir weiter für Gespräche über die Weiterführung der Fußball-Bundesliga zur Verfügung. Klar ist dabei: Ähnlich wie in Deutschland wird es keine Privilegien geben, sondern steht der Gesundheitsschutz auch in Österreich auch beim Fußball im Mittelpunkt. In diesem Sinn kann es kommende Woche eine weitere Gesprächsrunde über weitere Lösungsvorschläge der Bundesliga geben", wurde Anschober in einer Aussendung zitiert.

Mehr zum Thema Fußball "Damoklesschwert" Quarantäne für alle: Bundesliga überlegt

Die Meisterschaft kann frühestens Ende Mai fortgesetzt werden. Derzeit spießt es sich an der unterschiedlichen Auffassung hinsichtlich der Quarantäne. Seitens des Ministeriums wären im Falle eines positiven Corona-Tests sämtliche Klubkollegen als auch die Spieler des jeweiligen Gegners von dieser Maßnahme betroffen. Das ist für die Bundesliga im Grunde in dieser Form nicht akzeptabel.