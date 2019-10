Facebook

Erling Haaland © GEPA pictures

Salzburgs Jungstar Erling Haaland, zuletzt in der Champions League beim 3:4 gegen Liverpool nach einer Erkrankung erst von der Bank gekommen, fällt neuerlich aus. Der Norweger zog sich einen Bluterguss im Hüftbeugermuskel zu und konnte daher das heutige Heimspiel gegen Altach nicht mitmachen.

#Haaland erlitt einen Bluterguss im Hüftbeugermuskel. Er fällt daher zum heutigen Spiel aus und musste leider auch dem norwegischen A Team absagen.

__________#RBSALT pic.twitter.com/q4eMYN2iBR — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) October 5, 2019

Auch für das norwegische Nationalteam, in welchem er im September sein Debüt gab, fällt der 19-Jährige aus. Haaland verpasst somit die EM-Qualifikationsspiele gegen Spanien und Rumänien. Den Salzburgern dürfte dieser Umstand im Hinblick auf die kommenden Partien in der Champions League gar nicht so ungelegen kommen. Am 23. Oktober ist Napoli im Stadion Wals-Siezenheim zu Gast.