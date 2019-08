Facebook

Es kann nicht sein, dass Schiedsrichter nach ein oder zwei Fehlern gesperrt werden", sagt Ex-FIFA-Schiedsrichter Bernhard Brugger im Namen der "Interessengemeinschaft der österreichischen SchiedsrichterInnen". Das ÖFB-Schiedsrichterkomitee hätte sechs heimische Unparteiische vorübergehend aus dem Verkehr gezogen, heißt es. "Der Fußball wird immer schneller und in Österreich gibt es keinen Video-Schiedsrichter (VAR, Anm.). Wenn man über ein, zwei Monate schwerwiegende Fehler macht, ist eine Nachdenkpause völlig in Ordnung. Aber nach ein, zwei Spielen? Das muss man über einen längeren Zeitraum betrachten. Wir haben in Österreich nicht so viele Schiedsrichter auf Top-Niveau."