Shon Weissmann (links) traf vier Mal für den WAC © GEPA pictures

St. Pölten - Salzburg 0:6

Meister Salzburg hat in der Fußball-Bundesliga ein Schützenfest bejubelt. Mit einem 6:0 (2:0) in St. Pölten holte der Titelverteidiger am Samstag den vierten Sieg im vierten Saisonspiel und verteidigte Platz 1 in der Tabelle. Erling Haaland (30., 49.) mit seinen Saisontoren fünf und sechs, Hwang Hee-chan (38.), Takumi Minamino (53.), Andreas Ulmer (55.) und Sekou Koita (69.) trafen für Salzburg.

St. Pölten lief in der zweiten Spielhälfte in eine schmerzvolle Heimniederlage. Bei den Hausherren sah Daniel Schütz nur kurz nach seiner Einwechslung die Rote Karte (57.). Der SKN ist saisonübergreifend nun 13 Spiele in Folge sieglos. In der Tabelle ist St. Pölten weiter Vorletzter. Salzburg hat neben den zwölf Zählern auch bereits 17 Tore angeschrieben.

WAC -Mattersburg 5:0

Angeführt vom Vierfach-Torschützen Shon Weissman hat der WAC nach zwei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga wieder einen vollen Erfolg eingefahren. Der Kärntner Europa-League-Teilnehmer besiegte am Samstag den SV Mattersburg klar mit 5:0 (2:0) und fügte den Burgenländern die dritte Niederlage in Folge zu.

Nach dem 0:1 gegen Sturm und dem 2:5 in Salzburg belohnte sich die formstarke Mannschaft von Gerhard Struber mit dem zweiten Saisonsieg. Der SV Mattersburg hingegen musste in der noch jungen Saison bereits die dritte Abfuhr (1:5, 1:4) hinnehmen. Die nur phasenweise konkurrenzfähige Truppe des neuen Trainers Franz Ponweiser steht nach vier Runden mit einem Torverhältnis von 4:15 da.

LASK - WSG Tirol 1:1

Der LASK hat seine weiße Weste in der Fußball-Bundesliga verloren. Die Oberösterreicher kamen am Samstag im Heimspiel gegen Aufsteiger WSG Tirol über ein 1:1 nicht hinaus und gaben in der 4. Runde erstmals Punkte ab. Für Valerien Ismael war es das erste Unentschieden im siebenten Pflichtspiel nach zuvor sechs Erfolgen. Dadurch fielen die Linzer zwei Punkte hinter Leader Salzburg zurück.

Zlatko Dedic (44.) brachte den Außenseiter vor 5.338 Zuschauern in Pasching voran, "Joker" Philipp Wiesinger (81.) sicherte dem LASK aber noch einen Punktgewinn. Der Vizemeister verabsäumte es, Selbstvertrauen für das am Dienstag anstehende Play-off-Hinspiel zur Champions League im Linzer Stadion gegen Club Brügge zu tanken. Als Generalprobe konnte man das Duell mit den Tirolern aber nicht bezeichnen. Ismael hatte sein Team gegenüber dem grandiosen 3:1-Sieg gegen den FC Basel in der 3. Quali-Runde am Dienstag gleich an acht Positionen verändert. Nur Goalie Alexander Schlager, Kapitän Gernot Trauner und James Holland blieben im Team.