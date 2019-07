Facebook

Anlässlich des 120-jährigen Jubiiläums präsentierte der SK Rapid Wien die Trikots für die kommende Spielzeit. Mit ein grün-weiß gestreifter Arbeitskleidung starten die Wiener in die Saison 2019/20.

Das Trikot ist eine Anlehnung auf das erste bildlich dokumentierte Gewand des Rekordmeisters aus dem Jahr 1906. Zuletzt kickte man in Hütteldorf in gestreiften Trikots 2005/06, damals konnte man das Gewand sogar in der europäischen Königsklasse, der Champions League, präsentieren.

Neben den Hütteldorfern haben sieben weitere Bundesligavereine ihre Trikots für die nächste Saison vorgestellt. Sowohl Sturm, der WAC, die Wiener Austria als auch der LASK, Altach und Aufsteiger Wattens und Meister Red Bull Salzburg sind demnach modisch für die kommende Spielzeit ausgerüstet.