Die Rapid-Fans bestimmen die Szene © APA/HERBERT PFARRHOFER

Der 8. April 2017: Rapid verliert beim Tabellenletzten Ried und es droht mit dem ersten Abstieg des Vereins in seiner 119-jährigen Geschichte eine beispiellose Blamage. Die Rapid-Spieler trotten mit hängenden Köpfen zu ihren Fans. Am Ende dieser miserablen Saison werden zwei Trainer- und eine Managerentlassung als Konsequenz der katastrophalen sportlichen Leistungen stehen: Jetzt aber werden Spielern und Betreuern erst einmal von den eigenen Anhängern die Leviten gelesen. Einige klettern wild gestikulierend auf den Zaun. Das Geschrei wird aggressiver, die Männer ballen die Fäuste, strecken die Mittelfinger in die Höhe, schlagen mit den Händen auf die Brust, da, wo das Herz ist. Wo für sie Rapid ist. Bumm, bumm, bumm.