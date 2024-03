Drittes Saisonduell, drittes Remis: Rapid und der LASK haben auch am Freitag zum Auftakt der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga beim 0:0 im Allianz Stadion die Punkte geteilt. Die Linzer hielten damit vorerst den dritten Tabellenrang. Die Hütteldorfer sind weiter ohne Saisonsieg gegen die Teilnehmer am „oberen Play-off“ und zogen zumindest bis am Sonntag an den punktgleichen Konkurrenten Austria Klagenfurt und TSV Hartberg vorbei auf Rang vier.

Damit gingen einige Serien weiter. Die Linzer sind 2024 weiter sieglos, konnten auch im sechsten Meisterschaftsmatch nicht gewinnen. Rapid baute demgegenüber die ungeschlagene Pflichtspielserie auf sieben Partien aus. Zu Hause haben die Wiener jetzt gegen den LASK achtmal in Folge nicht verloren, die Athletiker überstanden dafür die jüngsten fünf direkten Duelle ohne Niederlage.

Die Fans des Block West protestierten mit Spruchbändern und Sprechchören gegen die am Montag bekanntgewordenen neuen Sanktionen der Liga. Zudem bekam auch der auf der Tribüne sitzende ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick verbal sein Fett ab. Der Deutsche hatte aufgrund der aufgetauchten Videos mit verbalen Entgleisungen von Rapid-Akteuren nach dem 3:0-Derbysieg gegen die Austria auf die Nominierung von Niklas Hedl, Marco Grüll und Guido Burgstaller für den anstehenden Lehrgang in Marbella verzichtet. Burgstaller, Grüll und Thorsten Schick fehlten den Wienern aufgrund der Derby-Nachwehen weiterhin gesperrt.