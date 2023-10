Über 15.000 Besucher werden heute (17 Uhr, Sky live) in die Merkur-Arena kommen, wenn sich der SK Sturm und TSV Hartberg zum steirischen Spitzenspiel in der österreichischen Bundesliga treffen. Die Auseinandersetzung ist kein Duell zwischen David und Goliath, ergebnis-technisch war es das auch nie. In den bisherigen zwölf Aufeinandertreffen gingen die Grazer sechs Mal als Sieger hervor, vier Mal siegten die Oststeirer, bei zwei Unentschieden. Und die Spiele an sich waren stets knappe Angelegenheiten.