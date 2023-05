Das Finale des ÖFB-Cups konnte auch ich trotz meiner Blindheit live im ORF mitverfolgen: Einschalten, Audiodeskription an und mitfiebern. So einfach ist es leider nur selten. Denn die Audiodeskription, bei der blinden und sehbehinderten Menschen auf einer eigenen Tonspur das Spielgeschehen beschrieben wird, gibt es in der österreichischen Bundesliga nur bei den Heimspielen von vier Mannschaften: Sturm Graz, Red Bull Salzburg, Austria Wien und Rapid Wien – nicht auf Sky, sondern über die Smartphone-App „Bundesliga on ear“ (Anmerkung: Auch die Kleine Zeitung spielt diese Audiodeskription seit kurzem bei den Livetickern der Spiele aus). Auch für ÖFB-Heimspiele wird die Audiodeskription in einer eigenen App übertragen.